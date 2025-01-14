شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يخفف الحمل البدنى فى التدريب الوحيد قبل مواجهة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، تخفيف الحمل البدنى للاعبين فى التدريب الجماعى الذى سيقام اليوم، الثلاثاء، قبل مواجهة غزل المحلة بالدورى.

ويحرص الجهاز الفنى لبيراميدز على تخفيف الحمل البدنى خوفًا من تعرض اللاعبين للإجهاد فى ظل عودة البعثة من أنجولا صباح الاثنين، بسبب أزمة عودة البعثة فى موعدها، ما دفع الجهاز الفنى لمنح اللاعبين راحة من التدريب الاثنين، ليخوض مرانا وحيدا قبل لقاء غزل المحلة.

ويستعد غزل المحلة لمواجهة فريق بيراميدز فى الرابعة مساء الأربعاء، في المباراة التي تجمع الفريقين باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري.

وكان غزل المحلة تعرض للهزيمة في الجولة الماضية بهدف نظيف أمام البنك الأهلي، خلال اللقاء الذي أقيم على ستاد غزل المحلة، بينما كان بيراميدز تغلب على الجونة بهدف نظيف.

وحصد غزل المحلة 8 نقاط، جمعها أبناء شوقي غريب بعد خوض 7 جولات، حيث فاز غزل المحلة في مباراتين وتعادل في مثلهما، وخسر الفريق المحلاوي 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو غزل المحلة 7 أهداف واستقبلت شباكهم 10 أخرى.