الامارات | قدسي: 3 عوامل قادت الجزيرة لأول انتصار في السلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدرب الجزيرة، السوري محمد قدسي، عن ثلاثة عوامل فنية قادت «فخر أبوظبي» لتحقيق انتصاره الأول في دوري كرة السلة، بعد الفوز، أول من أمس، على ضيفه الظفرة (75-59)، في الجولة قبل الختامية من الدور التمهيدي للبطولة.

وقال قدسي لـ«الإمارات اليوم»: «أغلب الفريق من العناصر الشابة، وتمكن منذ منتصف مرحلة إياب الدور التمهيدي من إظهار الخبرات المكتسبة خصوصاً أمام فرق المقدمة، مرتكزاً على ثلاثة عوامل فنية أساسية قادت إلى تحقيق الفوز، تمثّلت في الابتعاد عن الضغوط كون الفريق يخوض موسمه الأول، إضافة إلى استمرار دعم إدارة النادي ضمن استراتيجية بناء فريق مستقبلي، ما منح اللاعبين الفرصة لصقل خبرات الاحتكاك لديهم، خصوصاً أن الفريق يضم ستة عناصر من فريق الشباب، وبالتالي، سهلت من مهمة المنافسة في هذه الفئة العمرية أمام الفرق التي تضم لاعبين محترفين أجانب على مستوى عالٍ».

وأضاف: «هناك عامل ثالث، فمنذ منتصف مرحلة الإياب، والفريق يظهر مدى التطور في تنفيذ الأفكار والخطط المطلوبة منه على أرضية الملعب، خصوصاً من الناحية الدفاعية، ما أسهم تدريجياً في تطور الأداء ليس على صعيد نسب التسجيل فحسب، بل في القدرة على التعامل مع المحترفين الأجانب، وإغلاق الثغرات الدفاعية التي ظهرت بوضوح في مبارياتنا الأولى بمرحلة الذهاب».

وأشار قدسي إلى التحسن الواضح في معدلات الأداء خصوصاً في المباريات الأخيرة، وقال: «المباراتان الأخيرتان قبل مواجهة الظفرة، قدمتا صورة واضحة عن مدى التطور في معدلات أداء لاعبي الجزيرة، فبعد أن اقتصرت معدلات التسجيل في مرحلة الذهاب على 60 نقطة في المباراة الواحدة، ارتفعت هذه النسبة تدريجياً في مرحلة الإياب، والتي جاءت بالتزامن مع التحسن الدفاعي المطلوب، وظهر ذلك جلياً في لقاء النصر (86-111)، وأتبع بتحسن دفاعي آخر رغم الخسارة أمام البطائح (58-72)».

واختتم: «إدارة النادي سعيدة بتطور لاعبينا الشباب والنتائج الملموسة لاستراتيجية بناء هذا الفريق الذي يستند بمقوماته كافة على العناصر المواطنة».