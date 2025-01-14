الامارات | الكمالي: زيادة الجوائز المالية لماراثون دبي 2026

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المنسق العام لماراثون دبي الدولي، المستشار أحمد الكمالي، عن زيادة الجوائز المالية الخاصة بالماراثون، اعتباراً من النسخة المقبلة المقررة في 2026، من دون أن يوضح قيمة الزيادة المتوقعة، بعدما بلغت في النسخة الأخيرة 1.3 مليون درهم.

وقال الكمالي في تصريحات صحافية: «هناك توجيهات من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، باتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تطوير ماراثون دبي الدولي، ليظل محافظاً على قيمته التاريخية التي جعلته واحداً من أفضل الماراثونات حول العالم».

وأضاف: «سنبدأ على الفور في تنفيذ تعليمات سموه، وسيكون لدى اللجنة المنظمة اجتماع بعد ثلاثة أيام، لوضع الخطط التسويقية التي تضمن دعم ماراثون دبي، من خلال الجهات الوطنية أو القطاع الخاص، لزيادة القيمة المالية، ورفع قيمة الجوائز الخاصة بالفائزين، لضمان استقطاب أكبر شريحة من العدائين العالميين، وبما يتواكب مع الاحتفال باليوبيل الفضي لماراثون دبي في نسخة 2026».

وأضاف الكمالي: «سنعمل على جذب العدائين الكينيين للحضور بصفوة أبطال العالم في النسخة المقبلة، بعدما تقلص حضورهم في النسخ الأخيرة، ما فتح الباب أمام العدائين الإثيوبيين للسيطرة على المراكز الأولى لسباقات الرجال والسيدات، ولاشك في أن حضور العدائين الكينيين سيرفع من المستوى الفني للماراثون، خصوصاً في السباق الرئيس، وسيُحسن من الأرقام المسجلة باسمه».

وحول الأرقام التي حققها ماراثون دبي في نسخته الأخيرة، قال الكمالي: «نتائج الرجال تبدو منطقية عطفاً على أن ماراثون دبي الدولي هو بداية انطلاقات سباقات المسافات الطويلة لهذا العام، وأن العدائين لم يصلوا إلى قمة جاهزيتهم، لكن بالنسبة لنتائج السيدات فقد جاء الزمن المُخصص لهن متراجعاً كثيراً، على الرغم من أن الأجواء التي توافرت لسباق النسخة الـ24 كانت مثالية، سواء من حيث درجات الحرارة أو المسار المخصص له في شارع أم سقيم، والذي يعد من وجهة نظري أفضل مسار لسباقات الجري حول العالم، لهذا فإن هناك توجهاً لدى اللجنة المنظمة ليظل مسار ماراثون دبي، كما هو في السنوات المقبلة من دون تغيير».

وكان العداء الإثيوبي بوتي جيميتشو، قد حقق لقب ماراثون دبي الدولي للرجال، بعدما قطع مسافة السباق في زمن قدره 2:04:51 ساعة، بينما حققت مواطنته هيربا بيداتو لقب السيدات بعدما قطعت مسافة الماراثون الرئيس بزمن قدره 2:18:27 ساعة.

وأوضح المنسق العام لماراثون دبي أن «حصول العداء الإثيوبي جيميتشو على اللقب كبطل جديد يظهر للمرة الأولى في تاريخ الماراثون، يعزز من قناعات المهتمين بمثل هذه السباقات، بأن دبي ستظل المكان الأكثر شهرة في اكتشاف النجوم وتقديمهم لساحات منافسات سباقات المسافات الطويلة، لتحافظ بذلك على إرث امتد على مدار 24 عاماً».