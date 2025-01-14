الامارات | عبدالمجيد النمر: خورفكان بحاجة إلى مهاجم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق خورفكان لكرة القدم عبدالمجيد النمر إن وضع الفريق الذي يحتل المركز التاسع في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين عقب انتهاء الجولة 12 التي خسر فيها أمام الشارقة 1 - صفر، يعد بشكل عام جيداً، وأنه يقطع وعداً لجمهور خورفكان بالعمل على تطور مستوى الفريق بشكل أكبر، مشيراً إلى أن الفريق بحاجة إلى مهاجم، وأنهم يسعون إلى استقطابه قريباً، علماً أن خورفكان سيواجه نظيره عجمان في الأسبوع المقبل ضمن الجولة 13 والأخيرة في ختام الدور الأول لدوري أدنوك للمحترفين.

وقال عبدالمجيد النمر عقب الخسارة من الشارقة 1-صفر، السبت الماضي لـ«الإمارات اليوم»: «قمت بقيادة فريق خورفكان في خمس مباريات وحصدنا 7 نقاط وبغض النظر عن النتائج فإن الفريق يقدم أداء جيداً وبالنسبة لنا في الجهاز الفني فإننا لم نقم بإجراء أي تغييرات في الفريق، إذ إن اللاعبين هم أنفسهم كما أنه لم تحدث أي عملية إضافة على صعيد اللاعبين، وقد قمنا بإعطاء اللاعبين الثقة في أنفسهم، ودعمناهم في التدريبات وفي المباريات وقدموا مباريات جيدة».

وأضاف النمر «لكل مدرب منظومته الفنية وحساباته واستراتيجيته، وقد تمكنا كجهاز فني من عمل منظومة دفاعية وهجومية للفريق ونجحنا فيها ونسير عليها وقد قدم اللاعبون في أكثر من مباراة، مستوى جيداً وأتقدم لهم بالتهنئة على ما قدموه حتى الآن».

وتولى المدرب الوطني عبدالمجيد النمر تدريب خورفكان في نوفمبر الماضي خلفاً للمدرب الروماني السابق دانييل ايسايلا، إذ قاد النمر خورفكان في خمس مباريات من أصل 12 مباراة خاضها حتى الآن في الدوري.

وتابع النمر رداً على سؤال بشأن الفرصة التي يجدها المدرب المواطن حالياً لقيادة فرق في دوري أدنوك للمحترفين في ظل وجود عدد كبير من المدربين الأجانب «يفترض أن المدرب يُمنح فرصته في التدريب من خلال الكفاءة وليس كونه مدرباً مواطناً أو أجنبياً لأنه في النهاية الكفاءة هي التي تفرض نفسها».

وخسر فريق خورفكان أمام الشارقة ضمن الجولة الـ 12 بهدف نظيف، إذ صمد الفريق حتى الدقيقة «89» عندما سجل الشارقة هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب البديل تايرون كونراد، وقبلها قاد مدرب خورفكان عبدالمجيد النمر فريقه إلى فوز كبير على مضيفه بني ياس بخمسة أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة 11.

ويحتل فريق خورفكان حالياً المركز التاسع في ترتيب فرق دوري أدنوك للمحترفين برصيد 14 نقطة، إذ خاض الفريق 12 مباراة فاز في أربع وتعادل في مباراتين وخسر في ست مباريات، وسجل الفريق 20 هدفاً واستقبلت شباكه 25 هدفاً.

وتابع النمر «بخصوص مباراة الشارقة التي خسرها خورفكان بهدف نظيف، فقد استعد فريقي بشكل جيد للمباراة على الرغم من النقص العددي الذي تعرض له الفريق بسبب تعرض مهاجم الفريق البرازيلي لورنسي للإصابة قبل المباراة، لكن استطعنا من خلال المنظومة الموجودة خلق تجانس بين اللاعبين، وقد قدم الفريق مباراة ممتازة على الرغم من أنه كان من الصعب إيقاف هجوم مثل هجوم فريق الشارقة المتصدر لتريب فرق الدوري».

عبدالمجيد النمر:

. لم نقم بإجراء أي تغييرات في الفريق.

. يفترض أن المدرب يُمنح فرصته في التدريب من خلال الكفاءة.