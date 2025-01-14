الامارات | فليك فخور بـ «السوبر المذهل».. وأنشيلوتي غاضب من النتيجة الكارثية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب مدرب برشلونة الإسباني لكرة القدم، هانزي فليك، عن فخره بالنادي واللاعبين والجماهير، وذلك بعد قيادته الفريق للتتويج بلقب كأس السوبر الإسباني.

وتوّج فريق برشلونة بلقب كأس السوبر الإسباني عقب الفوز على الغريم التقليدي 5-2، في المباراة النهائية التي أقيمت في السعودية، التي استضافت البطولة للمرة الخامسة.

وقال فليك في حديثه خلال المؤتمر الذي عقد عقب المباراة: «قدم الفريق أداء رائعاً يستحق الإشادة، وسط أجواء جماهيرية مذهلة في ملعب المباراة، نحن لا ننظر للتاريخ، بل نركز على الحاضر من أجل تطوير أنفسنا وتحقيق النجاحات لبرشلونة».

وعن تفاصيل المباراة قال فليك: «بعد هدف ريال مدريد الأول، عدنا بسرعة، والطريقة التي واصلنا بها اللعب حتى النهاية كانت مذهلة، أحببت كيف دافعنا كمجموعة، خصوصاً بعد حالة الطرد، كان أداء اللاعبين رائعاً ويعكس روح الفريق».

وأكد: «المباراة أظهرت أن الفريقين يمتلكان قوة كبيرة، لكننا لعبنا بطريقة رائعة، ومن المؤكد أن علينا أن نتعلم من كل مباراة نلعبها، ونقوم بتحليل هذه اللقاءات لتحسين فريقنا، فلدينا نقاط قوة واضحة، لكننا ندرك أيضاً أن هناك نقاط ضعف نحتاج للعمل عليها».

من جانبه، يرى نجم فريق برشلونة وأفضل لاعب في المباراة، البرازيلي رافينيا، أن فريقه استحق لقب البطولة عن جدارة، بعد المجهود الكبير الذي قدمه اللاعبون، متغلبين على الظروف الصعبة التي واجهتهم في المباراة.

وأضاف: «من الرائع أن نبدأ العام الجديد بتحقيق لقب كبير مثل كأس السوبر، كنا ندرك قوة المنافس، ولذلك لعبنا بجدية كبيرة حتى حققنا هدفنا وتوجنا باللقب».

من جانبه، أبدى مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، غضبه الشديد من نتيجة المباراة، وقال في حديثه بالمؤتمر الصحافي: «لم نقدم الأداء المطلوب، وأنا مستاء من ذلك، برشلونة استحق التتويج باللقب».

وأضاف مدرب ريال مدريد: «نحن غاضبون من النتيجة، ولكن هذه هي كرة القدم، علينا النظر إلى الأمام والاستعداد للمباراة المقبلة بأفضل ما يمكن، فنحن لم ندافع بشكل جيد، وهذا ما ظهر بوضوح بعد تسجيلنا الهدف الأول، على عكس منافسنا الذي لعب بطريقة جماعية، واستفاد بلا شك من هذه الميزة، التي لم تغب عن أداء الفريق، حتى بعد تعرضه لحالة الطرد».