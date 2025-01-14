شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يدخل معسكرا مغلقا باستاد الكلية الحربية استعدادا لمواجهتى فاركو وبلاك بولز والان مع تفاصيل الخبر

يدخل فريق الكرة الأول بالنادي المصري، اليوم الثلاثاء، معسكراً مغلقاً باستاد الكلية الحربية، استعداداً لمواجهتي فاركو في الجولة الثامنة بالدوري والمقرر لها الخميس المقبل، وبلاك بولز بالجولة الأخيرة من دور المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي تقام يوم الأحد المقبل.

وتعادل المصري مع إنيمبا النيجيري في عقر داره بهدف لمثله، في مباراة الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة خلف الزمالك المتصدر برصيد 11 نقطة.

ويحتاج المصري للفوز في المباراة الأخيرة على بلاك بولز لحسم تأهله إلى ربع النهائي، وزادت فرص الفريق البورسعيدي في التأهل باعتباره يخوض اللقاء الأخير على أرضه، بينما يلتقي إنيمبا النيجيري في الجولة الأخيرة مع الزمالك بالقاهرة.

وكشف مصدر مسئول بالنادي المصري، أن النادي طلب نقل مباراته أمام فاركو لتقام على ملعب برج العرب بدلاً من استاد السويس الجديد، وذلك عقب قرار الكاف بإقامة مباراة بلاك بولز في الكونفدرالية على ملعب برج العرب أيضاً.

وقال المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365"، بعد قرار الكاف المفاجئ بإقامة مباراة بلاك بولز في الجولة الأخيرة من دور المجموعات على ملعب برج العرب، ورفض طلبنا بنقلها إلى ستاد السويس الجديد، اضطر النادي إلى طلب نقل مباراة فاركو أيضاً لتقام على برج العرب.

وأضاف المصدر، لم يكن أمام الجهاز الفني خيار آخر نظراً لضيق الوقت بين المباراتين، خاصة أن رابطة الأندية رفضت طلبنا بتأجيل مواجهة فاركو التي تقام الخميس المقبل، ويليها مباراة بلاك بولز الأحد في الكونفدرالية، لذلك فضل علي ماهر الدخول في معسكر مغلق ببرج العرب للتركيز على المباراتين وعدم تشتيت اللاعبين.