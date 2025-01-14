شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات بطولة كليفلاند للاسكواش بمشاركة 15 مصرياً والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم، الثلاثاء، منافسات بطولة كليفلاند للاسكواش، أولى بطولات الملعب الزجاجي فى عام 2025، حيث تعد بطولة كليفلاند هي أول تحدٍ لأبطال اللعبة في العام الجديد، والتي تقام في الفترة بين 14 إلى 19 يناير الجاري في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتصنف بطولة كليفلاند على أنها إحدى البطولات الفضية في تصنيف بطولات الاسكواش، وتبلغ القيمة المادية لمجموع جوائزها 88 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

ويشارك في البطولة 15 لاعباً ولاعبة من مصر، بواقع 5 لاعبين في منافسات الرجال هم: كريم عبد الجواد، طارق مؤمن، يوسف إبراهيم، محمد أبو الغار، يحيى النوساني.

و10 لاعبات في منافسات السيدات هن: روان العربي، أمينة عرفي، سلمى هاني، فريدة محمد، ندى عباس، ملك خفاجي، هنا معتز، سلمى الطيب، كنزي أيمن، نور هيكل.