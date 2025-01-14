شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام مميزة قبل انطلاق الجولة الـ17 بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق مباريات الجولة السابعة عشرة لدورى المحترفين اليوم، الثلاثاء، بإقامة الـ10 جولات في يوم واحد، حيث يستضيف بلدية المحلة نظيره كهرباء الإسماعيلية، وسبورتنج مع الداخلية، والمقاولون والسكة الحديد مودرن، وأسوان مع طنطا، وديروط مع لافيينا، وبترول أسيوط مع الترسانة، ووى مع القناة، وراية مع بروكسى، والسويس مع أبو قير للأسمدة، والمنصورة مع وادى دجلة.

وهناك بعض الإحصائيات والأرقام نرصدها في التقرير التالى:

حقق كهرباء الإسماعيلية " الحصان الأسود " للمجموعة في تحقيق رقم إيجابى باسمه بعدما احتل أفضل هجوم برصيد 33 هدفا أحرزها لاعبوه ، بالإضافة لدخول 3 لاعبين في المنافسة على صدارة هدافى المسابقة وهم محمد شيكا الأكثر تهديفا برصيد 10 أهداف ، وأحمد كفته ومحمود دعبسه برصيد 6 أهداف.



واستطاع ياسر الكنانى المدير الفني لكهرباء الإسماعيلية في فرض سيطرته على جميع الفرق التي واجهها مما أدى لنجاحه في تحقيق فوزين بخماسية مما أدى لدخول الفريق الإسماعيلاوى المنافسة بقوة على الصعود لدورى الأضواء بعد وصوله للمركز الرابع برصيد 28 نقطة.

يعد فريقا بلدية المحلة وبروكسى ملوك التعادلات في دورى المحترفين برصيد 9 مباريات قبل انطلاق منافسات الجولة السابعة عشر المقرر إقامتها بعد غدا الثلاثاء ويأتي في المرتبة الثانية كل من أسوان ومنتخب السويس برصيد 8 لقاءات ، ثم لافيينا برصيد 7 مباريات .

ويحتل بلدية المحلة المركز الثالث عشر بجدول الترتيب برصيد 18 نقطة ، بينما يأتي بروكسى في المركز السابع برصيد 24 نقطة.

يعد المقاولون العرب الأكثر فوزا في المسابقة برصيد 10 مباريات ، يليه وادى دجلة برصيد 9 مباريات، ثم كهرباء الإسماعيلية والترسانة ووى برصيد 8 لقاءات.

يعد ديروط أكثر الفرق هزيمة برصيد 10 مباريات ، ثم سبورتنج بـ9 مباريات ، ثم طنطا والمنصورة برصيد 8 مباريات ، والداخلية برصيد 7 مباريات.

يتصدر محمد شيكا مهاجم كهرباء الإسماعيلية صدارة ترتيب هدافى المسابقة برصيد 10 أهداف ، يليه على حسين مهاجم دجلة ، وأوتو مهاجم الترسانة برصيد 7 أهداف ، ثم أحمد كفته ومحمود دعبسه لاعبا كهرباء الإسماعيلية برصيد 6 أهداف .