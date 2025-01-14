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كريم نيدفيد يدخل حسابات كولر لاقتحام تشكيل الأهلى أمام الجونة

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القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر - لبنى عبد الله

الثلاثاء، 14 يناير 2025 01:15 ص

يتنافس الثنائى عمر الساعى وكريم نيدفيد لاعبا النادى الأهلى، على فرصة دخول التشكيل الأساسى للمارد الأحمر فى مباراة الجونة المقبلة بالدوري المصري.

ويستعد الأهلى لمواجهة الجونة فى السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة .

وشارك الساعى ونيدفيد كبدلاء فى الشوط الثانى من مباراة الأهلى الأخيرة أمام استاد أبيدجان الإيفواري، ونجحا فى قيادة المارد الأحمر لتحقيق ريمونتادا الفوز بثلاثية بعدما كان متأخراً بهدف.

وبدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، مشاهدة مباريات الجونة بالدوري المصري؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بالمسابقة المحلية.

وبدأ كولر يُجهّز مع معاونيه ترتيبات المرحلة المقبلة التي سيخوض فيها الفريق ارتباطات قوية على الصعيدين المحلي والأفريقي.

وفاز الأهلى على استاد أبيدجان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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