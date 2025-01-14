شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يحيل ملف تجديد عقد المهدى سليمان إلى مصيلحى والان مع تفاصيل الخبر

أحال مسئولو نادي الاتحاد السكندري ملف تجديد عقد المهدي سليمان حارس مرمى الفريق إلى محمد مصيلحي رئيس النادي، من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد عقده، والذي ينتهي مع زعيم الثغر بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي ناد في الوقت الحالي.

وينال المهدي سليمان تقديرا من جانب مسئولي نادي الاتحاد ويرغبون في الإبقاء عليه باعتباره من عناصر الخبرة واللاعبين الذين يجتهدون في التدريبات والمباريات، ويتواجد في قائمة منتخب مصر بشكل مستمر خلال الفترة الأخيرة.

ويغيب المهدي سليمان عن الاتحاد في الوقت الحالي، بسبب شكواه من الإصابة في شظية القدم، حيث يستمر غيابه قرابة شهر أو شهر ونصف بسبب تلك الإصابة.

ويحتاج المهدى سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندرى مدة 6 أسابيع قبل التعافى من الإصابة فى شظية القدم، والتى يغيب عنها منذ الإصابة التى تعرض لها فى مباراة طلائع الجيش بالدورى.

ويواصل المهدى سليمان أداء برنامج تأهيلى تحت إشراف الدكتور محمد الصاوى طبيب زعيم الثغر.