شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات حالة 8 لاعبين مصابين فى مستشفى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

تتباين حالة لاعبي الأهلي المصابين وموعد عودتهم للمشاركة في المباريات، ما بين من سيلحق بمباراة الجونة غد الأربعاء في مسابقة الدوري، ومن سيستمر غيابه وبين الذي سيعود للفريق، وبين من تطول مدة غيابه لفترات متفاوتة من أسبوع وحتى 6 أشهر.

ومن المتوقع أن يواصل عمر كمال الغياب عن قائمة الأهلي في مباراة الجونة، فيما سيعود حمزة علاء الذى تعافى من نزلة البرد التي تسبب في غيابه عن رحلة كوت ديفوار.

فيما أكد الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي، أن مروان عطية لا يزال يعاني من آثار كدمة في الأنكل تعرض لها أثناء مباراة استاد ابيدجان الأخيرة في دوري الأبطال، وخضع اللاعب لجلسة تأهيل في الجيم أمس يتحدد في ضوئها حالة اللاعب ومدى استجابته وتعافيه من آثار ‏الكدمة، على أن يخضع لفحص طبي اليوم لحسم موقفه من مباراة الجونة.‏‎ ‎

وفيما يخص وسام أبو علي لاعب الفريق، أكد أنه استكمل أمس الإثنين الفحوصات الطبية وأجرى التحاليل لمزيد من الاطمئنان على حالته، وأن اللاعب حالته مطمئنة ولا تدعو لأي قلق، وأنه تواجد في النادي صباح أمس، واطمأن الجهاز الفني والطبي على حالته، قبل أن يتوجه لاستكمال الفحوصات، ويتحدد اليوم موقفه من مباراة الجونة والاتجاه الأقرب إراحته.

وفيما يخص حالة أكرم توفيق، أشار إلى أنه في تحسن مستمر وسوف يخضع لفحص طبي جديد اليوم يتحدد في ضوئه إمكانية مشاركته في ‏التدريبات الجماعية واللحاق بمباراة الجونة، مشيرا إلى أن أكرم خضع لجلسة الاستشفاء للتخلص من آلام العضلة الخلفية التي اشتكى منها ‏خلال رحلة كوت ديفوار الأخيرة.‏‎

وأوضح أن حمزة علاء تعافى مؤخرا من نزلة البرد وانتظم خلال الأيام الأخيرة في مران ‏بدني منفرد حتى تماثل للشفاء وانتظم في المران الجماعي اليوم

وأخيرا، أضاف أن الثنائي طاهر محمد طاهر وأشرف داري يخضع لتنفيذ البرنامج التأهيلي والتدريبي الخاص بهما للتعافي من ‏الإصابة، على ان يخضع الثنائي للفحص بشكل مستمر للاطمئنان على حالة كل منهما تمهيدا للانتقال لمرحلة جديدة من التأهيل ‏البدني.

يذكر أن طاهر يعاني من تمزق جزئي أسفل العضلة الأمامية، فيما يعاني اشرف داري من شد في العضلة الخلفية.‏

فيما يغيب رضا سليم لمدة تتراوح بين 4 و6 أشهر، وبخصوص يحيى عطية الله يغيب لمدة شهرين قادمين.