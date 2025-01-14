شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعيد مجدى أفشة لتشكيل الأهلى أمام الجونة فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى، على عودة لاعبه محمد مجدى أفشة صانع ألعاب الفريق للتشكيل الأساسى بمباراة الجونة غدا بالدوري المصري.

ويستعد الأهلى لمواجهة الجونة فى السابعة مساء غد الأربعاء باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري.

وشارك أفشة بديلا فى مباراة استاد أبيدجان الأخيرة بدوري أبطال أفريقيا فى الشوط الثانى وظهر بشكل جيد ونجح فى قيادة الأهلى للفوز بثلاثية مقابل هدف خارج ملعبه.

وبدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، مشاهدة مباريات الجونة بالدوري المصري؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بالمسابقة المحلية.

وبدأ كولر يُجهّز مع معاونيه ترتيبات المرحلة المقبلة التي سيخوض فيها الفريق ارتباطات قوية على الصعيدين المحلي والأفريقي.

وفاز الأهلى على استاد أبيدجان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.