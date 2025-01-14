شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى كرواتيا يستقبل بعثة منتخب كرة اليد قبل انطلاق بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

استقبل السفير أيمن ثروت، سفير جمهورية مصر العربية في كرواتيا، بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد، وذلك قبل انطلاق مشوارهم في بطولة العالم لكرة اليد 2025 التي تُقام في كرواتيا والدنمارك والنرويج.

وخلال اللقاء، عبّر السفير عن دعمه الكامل للمنتخب الوطني، مشيدًا بقدرات اللاعبين وإصرارهم على تحقيق إنجاز مشرف يليق باسم مصر في المحافل الدولية، كما حثّهم على بذل أقصى الجهود لتحقيق نتائج إيجابية في البطولة.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب الوطني مشواره في البطولة بمواجهة منتخب الأرجنتين يوم 15 يناير، ثم يخوض مباراة ثانية أمام منتخب البحرين يوم 17 يناير، على أن يختتم مرحلة المجموعات بمواجهة قوية أمام المنتخب الكرواتي يوم 19 يناير.

يُذكر أن المنتخب الوطني يطمح إلى تحقيق نتائج مميزة في البطولة، خاصة في ظل الأداء المشرف الذي قدمه في البطولات السابقة، وبدعم جماهيري واسع.

واختار الإسباني خوان كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب مصر 18 لاعبا في بطولة العالم، وهم:

حراس المرمى

كريم هنداوي (الزمالك)

محمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي)

جناح أيسر

أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي)

بلال إبراهيم مسعود (بيرجيشر الألماني)

ظهير أيسر

علي زين (دينامو بوخارست الروماني)

أحمد هشام دودو (مونبيلييه الفرنسي)

عبد الرحمن فيصل (الأهلي)

صناع اللعب

أحمد خيري (الأهلي)

سيف الدرع (ليموج الفرنسي)

سيف هاني فوكس (الأهلي)

ظهير أيمن

يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي)

محسن رمضان (الأهلي)

جناح أيمن

محمد سند (نيم الفرنسي)

أكرم يسري (الزمالك)

الدائرة

إبراهيم المصري (الأهلي)

أحمد عادل (الأهلي)

محمد طارق (الزمالك)

ياسر سيف (الأهلي).