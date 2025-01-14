شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب مفوض من مجلس الإدارة بتجديد تعاقد زيزو مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فوض أعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك، حسين لبيب رئيس المجلس، بتولى ملف تجديد تعاقد أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الكروى الأول، والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، مما يمنحه أحقية التوقيع لأى فريق فى شهر يناير المقبل.

ويقود حسين لبيب التفاوض مع زيزو حول تجديد تعاقده، على أن يعرض فى نهاية الأمر التفاصيل بأكملها على أعضاء مجلس الإدارة للتصويت حول الموافقة أو الرفض لحسم الملف فى أسرع وقت.

وشهدت الساعات الماضية تطورات سريعة فى ملف تجديد تعاقد زيزو مع الزمالك، حيث كشف مصدر لـ"الخليج 365" أن هناك اتفاق تم حول الخطوط العريضة فى العقد الجديد، ومن المنتظر أن تعقد جلسة مع اللاعب ووالده للتوقيع الرسمى.

وكان مصطفى سيد، والد أحمد زيزو، أكد أنه تم الاتفاق مع الزمالك على تجديد عقد اللاعب والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

وقال والد زيزو لـ"الخليج 365" إنه لا خلاف مع الزمالك على التجديد وهناك تواصل مستمر قائلا: "مين قال إن زيزو هيمشى من الزمالك؟ زيزو مستمر مع الزمالك ومتمسك بالزمالك لآخر لحظة.

وأضاف والد زيزو أن ما يعرقل التوقيع حتى الآن بعض الإجراءات في الأوراق، ومن المقرر عقد جلسة خلال ساعات قليلة لتوقيع العقد الجديد.

وشهدت الساعات الماضية تردد أن اللاعب طلب 80 مليون جنيه في الموسم بخلاف منحة تعاقد تصل إلى 50 مليون جنيه في الوقت الذى يرى فيه مسئولو النادى الأبيض أن هذا الرقم مبالغ فيه، فى الوقت الذى نفى فيه والده أى أرقام.