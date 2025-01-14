شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات حالة المصابين فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره المصرى في دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، والمقرر لها الأحد المقبل، ويعانى الزمالك من عدة إصابات بين صفوف لاعبيه، على رأسهم ناصر ماهر، محمد السيد، محمد حمدى، بالإضافة إلى محمود بنتايك.

ويخوض محمد السيد المرحلة الأخيرة من التأهيل من الإصابة التى تعرض لها بتمزق في منشأ العضلة الأمامية خلال تواجده مع منتخب الشباب في دورة شمال أفريقيا، حيث اقترب اللاعب من العودة للمشاركة فى تدريبات الفريق الأول للزمالك بعد أسبوع، وبعدها سيحدد اللاعب موعد السفر إلى إنجلترا لخوض فترة معايشة في نادي نوتينجهام فورست.

كما يخضع ناصر ماهر إلى مرحلة التأهيل الأولى بعد معاناته من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية، بينما يخوض بنتايك المرحلة النهائية من العلاج بعد اصابته بكدمة في مفصل بين الترقوة والكتف ومن المقرر أن يعود خلال 10 أيام.

ويخضع محمد حمدى لراحة في المنزل ومن المقرر أن يخضع لفحوصات طبية بعد غد الخميس بعد إصابته بشرخ في ضلعين بالقفص الصدرى.