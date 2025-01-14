شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة سيراميكا والمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباريات دورى نايل اليوم لقاء وحيدا، حيث تعادل سيراميكا مع المصرى البورسعيدى بهدف لمثله في الجولة السابعة للمسابقة، افتتح التسجيل لسيراميكا محمود زلاكة في الدقيقة 54 قبل أن يتعادل صلاح محسن لفريق المصري البورسعيدي في الدقيقة 81 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يصل المصري إلى النقطة 12 في المركز الرابع من مسابقة الدوري بعدما خاض 7 مباريات، حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل في مثلهما، وخسر واحدة، وسجل لاعبو المصري 5 أهداف واستقبلت شباكهم ثلاثة أهداف.

بينما وصل سيراميكا إلى النقطة 12 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري بعدما خاض 7 مباريات، حيث فاز في 3 لقاءات، وتعادل في مثلها وخسر واحدة، وسجل لاعبو سيراميكا 11 هدفا واستقبلت شباكهم 9 أهداف.

وألغى محمود ناجي حكم مباراة المصري وسيراميكا ركلة جزاء للأخير في الدقيقة 26 من عمر المباراة بعد اللجوء لتقنية الـ"var" كان قد احتسبها ظناً منه أن محمود زلاكة لاعب سيراميكا تعرض للإعاقة داخل منطقة جزاء الفريق البورسعيدي.