شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى دورى نايل بعد مباريات اليوم الثلاثاء 31 - 12 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، عقب إقامة لقاء وحيد بين سيراميكا والمصرى، وانتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، تقدم محمود زلاكه لأصحاب الأرض، وتعادل صلاح سليمان للفريق البورسعيدى.

وجاء جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة اليوم كالتالي، والذي يتربع على قمته ناصر منسي مهاجم الزمالك:

ترتيب هدافى الدورى المصرى

ناصر منسى الزمالك 5

محمد بن حمودة المحلة 4

صديق إيجولا بيراميدز 3

عمرو ناصر فاركو 3

محمود عبد الحفيظ سيراميكا 3

جودوين أوكوارا طلائع الجيش 3

على فوزى إنبى 3

محمود صابر سموحه 2

أحمد عاطف بيراميدز 2

بدر موسى بتروجت 2

مروان حمدى الإسماعيلى 2

محمود جهاد فاركو 2

شادى حسين زد 2

طاهر محمد الأهلى 2

وسام أبو على الأهلى 2

محمد هلال البنك الأهلى 2