شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة مباريات الأهلى في يناير 2025.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

تنتظر فريق الكرة بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر عدة مباريات في شهر يناير سواء علي الصعيد المحلي أو الأفريقي ليكون الظهور الأول للمارد الأحمر في 2025.

ويستحق عام 2024 لقب الموسم الاستثنائى لفريق الأهلى بعد تحقيق العديد من الإنجازات خلال مشواره محلياً وأفريقياً وعالمياً، بعد خوض العديد من المنافسات والبطولات.

محلياً.. فاز الأهلي بالدوري للمرة الـ44 في تاريخه والثاني على التوالى، وبطولة كأس مصر عن الموسم الماضى، والتي لعب النهائي الخاص بها فى مارس الماضي.

وفاز الأهلي بالسوبر المصري للأبطال بشكله الجديد، كما توج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشرة فى تاريخه والثانية على التوالى ونال لقب بطولة القارات الثلاث بعد فوزه على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة.

بينما خسر الأهلي بطولة السوبر الأفريقي أمام الزمالك فى المملكة العربية السعودية، كما أنه ودع بطولة كأس القارات أمام باتوشكا المكسيكي.

واعتذر الأهلي عن عدم خوض بطولة كأس مصر 2024 بسبب ارتباطاته القارية والمحلية، كما لم يشارك في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة أيضا.