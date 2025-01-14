شكرا لقرائتكم خبر عن راحة 24 ساعة للاعبى المصرى قبل الاستعداد للزمالك بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

قرر علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، منح لاعبي الفريق راحة سلبية ليوم واحد، على أن يستأنف الفريق تدريباته عصر بعد غد الخميس على استاد الكلية الحربية بالقاهرة، استعدادًا لمباراته بالجولة الرابعة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بنظيره فريق الزمالك والمقرر إقامتها في السادسة مساء الأحد القادم الموافق الخامس من يناير المقبل على استاد برج العرب.

وكان المصري قد خاض اليوم مباراته يالجولة السابعة من الدوري والتي جمعته بنظيره فريق سبراميكا وهي المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليرتفع رصيد المصري للنقطة الثانية عشرة.

وحافظ نادي الزمالك على صدارته في مجموعة الكونفدرالية عقب الفوز على المصري بهدف نظيف في الجولة الثالثة، والذي رفع رصيد الفريق الأبيض إلى 7 نقاط لينفرد بالصدارة، حيث فاز الزمالك في المباراة الأولى على بلاك بولز بنتيجة 2-0، ثم تعادل مع إنيمبا 2-2، قبل أن يفوز على المصري 1-0.

وتراجع النادي المصري للمركز الثالث عقب هزيمته أمام الزمالك برصيد 4 نقاط، حيث كان المصري فاز في الجولة الأولى على إنيمبا النيجيري بنتيجة 2-0، ثم تعادل خارج الديار مع بلاك بولز الموزمبيقي بهدف لمثله قبل الهزيمة أمام الزمالك.