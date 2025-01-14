شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة المصرية فى باريس 2024.. 3 ميداليات أولمبية تداوى خسائر اللحظات الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

ساهمت البعثة المصرية التى شاركت بدورة الألعاب الأولمبية رقم 33، والتى أقيمت بالعاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس الماضيين فى تواجد مصر بالمركز الـ52 بالترتيب العام لجدول الميداليات.

وشاركت مصر فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 الأخيرة بأكبر بعثة فى تاريخها، بواقع 148 لاعبا ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا، ليصل العدد الإجمالى إلى 164 رياضيا تنافسوا فى 22 رياضة، لتعتبر هذه البعثة الأكبر بين الدول العربية والأفريقية.

وحصد الفراعنة خلال أولمبياد باريس، 3 ميداليات متنوعة بواقع ذهبية وفضية وبرونزية فى الخماسى الحديث ورفع الأثقال والسلاح على التوالى.

جاءت الميدالية الذهبية عن طريق أحمد الجندى فى الخماسى الحديث، والفضية من نصيب سارة سمير فى رفع الأثقال، بينما جاءت البرونزية عن طريق محمد السيد فى سلاح سيف المبارزة.

فيما حقق منتخب مصر الأولمبى أيضا إنجازا بحصد المركز الرابع فى الأولمبياد للمرة الثالثة فى تاريخه، بعد السقوط فى فخ الهزيمة أمام نظيره المغربى بستة أهداف دون مقابل، فى المباراة التى جمعت المنتخبين أغسطس الماضى، على ملعب «لا البوجوار»، فى مواجهة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية فى أولمبياد باريس 2024، ليتوج المنتخب المغربى ببرونزية أولمبياد باريس 2024، للمرة الأولى فى تاريخه.

وأنهى منتخب اليد «صاحب السعادة» مشواره بمنافسات أولمبياد باريس فى المركز الخامس عقب فوز الدنمارك على السويد وفوز ألمانيا على فرنسا، على الرغم من الأداء المميز الذى قدمه خلال مباريات الأولمبياد.

وودع منتخب مصر لرجال كرة اليد، أولمبياد باريس بعد الخسارة أمام نظيره الإسبانى، بنتيجة 29-28 فى إطار ربع نهائى الدورة الأولمبية باريس.

وحقق المنتخب الوطنى لكرة اليد فوزا مهما على نظيره الأرجنتينى بنتيجة 34-27 فى ختام دور المجموعات لتحديد مراكز مجموعته فى أولمبياد باريس، بعد ضمان التأهل إلى ربع النهائى بالفوز على النرويج بنتيجة 26-25 فى اللقاء الماضى.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد فى تحقيق الفوز بضربة البداية أمام المجر بنتيجة 35 - 32، قبل أن يخسر أمام نظيره الدنماركى بنتيجة 30 - 27، فى ثانى مواجهاته، ثم التعادل مع فرنسا صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 26-26 فى ثالث مواجهات الأولمبياد، وبعدها استعاد الانتصارات أمام النرويج 26/25.

كما أن رياضة السلاح شهدت تفوقا ملحوظا للثنائى زياد السيسى ومحمد حمزة فى أولمبياد باريس، بالرغم من عدم تحقيق ميداليات، حيث احتل زياد السيسى المركز الرابع فى أولمبياد باريس فى ظل خسارة البرونزية فى سلاح السيف، بينما احتل محمد حمزة المركز الخامس فى سلاح الشيش.

أبطال مصر البارالمبيون يحصدون 7 ميداليات

جاءت ميداليات مصر البارالمبية فى النسخة الأخيرة، الذهبية عن طريق محمد المنياوى وزن 59 كجم ورحاب رضوان وزن 55 كجم فى منافسات رفع الأثقال، فيما جاءت الميداليات الفضية عن طريق فاطمة محروس وزن 67 كجم، ومحمد صبحى وزن 88 كجم فى رفع الأثقال، وجاءت الميداليات البرونزية عن طريق منتخب الكرة الطائرة جلوس، وصفاء حسن وزن 79 كجم، نادية فكرى وزن +86 كجم فى رفع الأثقال.

يذكر أن مصر شاركت فى الدورة ببعثة قوامها 54 لاعبا ولاعبة يمثلون 10 رياضات هى: «رفع الأثقال البارالمبى - ألعاب القوى البارالمبى - الكرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - السباحة البارالمبى - تنس الطاولة البارالمبى - الباراتايكوندو - البوتشيا - التجديف البارالمبى - الباراكياك».