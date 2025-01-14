شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر يواصل الغياب عن الأهلي أمام شباب بلوزداد بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب فتحى الشافعى – لبنى عبد اللهالثلاثاء، 31 ديسمبر 2024 10:00 م
ويواصل طاهر محمد طاهر أداء برنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة باتشوكا المكسيكي فى نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال للأندية، حيث يحتاج اللاعب فترة لا تقل عن أسبوعين عن عودة اللاعب للمباريات الرسمية، ما يعني غيابه عن مباراة شباب بلوزداد.
طاهر محمد طاهر نجح في حجز مكان أساسي ضمن تشكيل الأهلي منذ بداية الموسم الجاري، حيث شارك خلال الموسم الحالي مع "المارد الأحمر" في 12 مباراة في مختلف المسابقات، وسجل 5 أهداف، وساهم فى صناعة 4 أهداف أخرى. وتعد هذه هي الانطلاقة الأفضل لصاحب الـ27 عاماً طوال مشواره.
ويستعد الأهلى لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري فى التاسعة مساء الجمعة المقبلة على 5 جويليه بالعاصمة الجزائراية، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
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