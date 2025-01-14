شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع يفصل سيف الجزيرى عن أحقيته فى فسخ عقده مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يفصل التونسي سيف الجزيري مهاجم الزمالك أسبوعاً عن أحقيته في فسخ عقده مع النادي الأبيض بسبب مستحقاته المتأخرة التي لم يحصل عليها منذ ما يقرب من 9 شهور، ليمنح اللاعب إدارة النادي الأبيض مهلة حتى 7 يناير 2025 لسدادها.

سيف الجزيرى أرسل إنذارا لنادى الزمالك بسبب مستحقاته المالية المتأخرة، حيث لم يتقاض اللاعب راتبه منذ بداية الموسم، بالإضافة إلى مستحقاته القديمة، وهو الأمر الذى دفع اللاعب لإرسال إنذار للنادى بحيث يصبح من حقه فسخ التعاقد بعد 15 يوما من تاريخ الإنذار، وذلك فى حال عدم الحصول على مستحقاته أو التسوية مع النادى.

وفى حال فسخ اللاعب تعاقده سيطالب نادى الزمالك بمستحقاته المتأخرة، بالإضافة إلى قيمة عقده الجديد الذى وقع عليه حتى نهاية موسم 2027 ولم يتم تسجيله من قبل إدارة القلعة البيضاء، حيث أكد أنيس بن ميم محامى اللاعب أنه بغض النظر عن تفعيل الزمالك العقد من عدمه إلا أن امتلاك سيف الجزيرى نسخة من العقد مرسلة عبر الإيميل الرسمي للنادى وموقعة من رئيس النادي حسين لبيب أصبح من حقه المطالبة بقيمة العقد كاملاً.

ويترقب مسئولو نادى الزمالك تلقي العروض الرسمية لرحيل الدولي التونسى سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الكروي الأول، خلال فترة الانتقالات الشتوية، وفتح مسئولو الزمالك الباب أمام رحيل المهاجم الدولي في الميركاتو الشتوية بعد توتر العلاقة بين اللاعب وإدارة ناديه، وكذلك الجهاز الفني بقيادة السويسرى كريستيان جروس، ورحب المدرب برحيل اللاعب في يناير.