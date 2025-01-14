شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحسم بديل ميكالي لمنتخب 2005 الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة ، لاتخاذ قرار نهائي بشأن تعيين مدرب جديد لمنتخب مواليد 2005، خلفًا للمدرب السابق ميكالي، وذلك خلال الاجتماع القادم المقرر عقده الأسبوع المقبل.

تأتي هذه الخطوة في ظل اقتراب مشاركة المنتخب في بطولة أمم أفريقيا للناشئين التي ستقام في كوت ديفوار أبريل المقبل، مما يزيد من الحاجة إلى حسم الملف سريعًا لضمان الاستعداد الأمثل للبطولة القارية المهمة.

بحسب مصادر داخل الاتحاد، فإن المدرب الجديد سيُختار بناءً على قدرته على التعامل مع الفئات العمرية الصغيرة وتطوير المواهب، مع سجل تدريبي يظهر نجاحات في البطولات القارية.

يمثل منتخب 2005 أملًا كبيرًا لمستقبل الكرة المصرية، حيث تهدف المشاركة في البطولة إلى تقديم أداء قوي يعكس تطور المواهب الشابة ويعيد الهيبة للكرة المصرية على مستوى الناشئين.

الأسبوع المقبل سيكون حاسمًا في رسم ملامح المرحلة القادمة لمنتخب 2005، حيث يترقب الشارع الرياضي الإعلان عن اسم المدرب الجديد الذي سيتولى قيادة الفريق في مشواره القاري.