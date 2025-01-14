شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يستكشف البنك الأهلى من بوابة سيراميكا قبل مواجهة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يعكف الجهاز الفني لفريق غزل المحلة، بقيادة شوقي غريب، على مراجعة المباريات السابقة لفريق البنك الأهلي، وآخرها مباراة سيراميكا التي انتهت بهزيمة البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف لدى أبناء طارق مصطفى، قبل مواجهة الفريقين غداً فى الدورى.

ويستعد غزل المحلة لمواجهة البنك الأهلي فى المباراة التي تجمع الفريقين غدا، الأربعاء، باستاد غزل المحلة، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى.

وحصد غزل المحلة 8 نقاط في مسابقة الدوري بعدما خاض 6 مباريات، يحتل بها المركز العاشر فى الجدول الترتيب، وحقق غزل المحلة الفوز في مباراتين وتعادل في مثلهما وخسر مواجهتين أيضاً، وسجل لاعبو غزل المحلة 7 أهداف، واستقبلت شباكهم 9 أخرى.

واستهل غزل المحلة مشواره في مسابقة الدوري بالتعادل سلبياً مع الإسماعيلي، ثم الخسارة أمام الطلائع بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الفوز على الجونة بهدف نظيف، والهزيمة أمام الزمالك برباعية نظيفة، ثم تعادل سلبياً مع الاتحاد السكندري، قبل أن يفوز سموحة بأربعة أهداف مقابل هدفين.