شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعيد جهود خالد عبد الفتاح فى مباراة شباب بلوزداد الجزائرى والان مع تفاصيل الخبر

يستعيد فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود لاعبه خالد عبد الفتاح في مباراة شباب بلوزداد الجزائري.

وغاب خالد عبد الفتاح عن مباراة الأهلى الأخيرة أمام إنبى بالدوري المصري، تنفيذاً لعقوبة الإيقاف لمدة ثلاثة مباريات والتي وقعتها ضده لجنة الانضباط بإتحاد الكرة.

يستعد الأهلى لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري فى التاسعة مساء الجمعة المقبلة على 5 جويليه بالعاصمة الجزائراية ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويحمل فريق الأهلى لقب دورى أبطال أفريقيا فى آخر نسختين وذلك عقب الفوز على الترجى التونسى بالنسخة الماضية بهدف نظيف بمجموع المباراتين، بينما حصد اللقب النسخة قبل الماضية على حساب فريق الوداد المغربى بنتيجة (3-2) ذهابًا وإيابًا. ويُمثل مصر فى دورى أبطال أفريقيا كل من الأهلى وبيراميدز، والزمالك والمصرى بكأس الكونفدرالية.