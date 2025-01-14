شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال على رأس 9 لاعبين خارج رحلة الأهلى لمواجهة شباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

استبعد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلي تسعة لاعبين من رحلة فريقه لمواجهة شباب بلوزداد الجزائرى المقرر لها مساء الجمعة المقبلة بالجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وضمت قائمة المستبعدين كل من عمر كمال عبد الواحد ويوسف أيمن ورضا سليم وعلي معلول وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومحمد هانى ومصطفى مخلوف ومحمد عبد الله، يستعد الاهلى لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري فى التاسعة مساء الجمعة المقبلة على 5 يوليو بالعاصمة الجزائراية ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويحمل فريق الأهلى، لقب دورى أبطال أفريقيا فى آخر نسختين، وذلك عقب الفوز على الترجى التونسى بالنسخة الماضية بهدف نظيف بمجموع المباراتين، بينما حصد اللقب النسخة قبل الماضية على حساب فريق الوداد المغربى بنتيجة (3-2) ذهابًا وإيابًا.