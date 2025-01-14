شكرا لقرائتكم خبر عن الرحيل عن الأهلى فى يناير؟ جلسة حاسمة مع وكيل بيرسى تاو بعد مباراة بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مسئولو النادى الأهلى جلسة حاسمة مع وكيل الجنوب أفريقى بيرسى تاو لاعب الفريق عقب مباراة شباب بلوزداد الجزائري لحسم مصير رحيله في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

يستعد الأهلى لمواجهة شباب بلوزداد الجزائرى فى التاسعة مساء الجمعة المقبل على 5 يوليو بالعاصمة الجزائراية ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويناقش مسئولو الأهلي في الوقت الحالى العروض التى بدأت تصل النادى بشكل ودى ورسمى للتعاقد مع الجنوب أفريقى بيرسى تاو، لاعب الفريق خلال يناير المقبل.

ويأتى قرار مسئولى الأهلي بعد الاتفاق التام داخل أروقة النادي على رحيل الجناح الجنوب أفريقي في يناير المقبل لعدة أسباب، يأتي في مقدمتها ، كبر سن اللاعب (31 عاماً) وراتبه الكبير ( مليون دولار سنوياً) بجانب تراجع مستواه ودخوله فى أكثر من أزمة مع الجهاز الفني لعدم تقبّله فكرة الجلوس على الدكة، وبخلاف كل ذلك يرغب الأهلي في ضم لاعب أجنبي بدلاً من بيرسي تاو.

وحصل مسئولو الأهلي على موافقة مارسيل كولر المدير الفني للفريق بـ رحيل بيرسي تاو خلال يناير لذا تم الاتفاق على عدم تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري ، وبدأت الإدارة الحمراء فتح الباب أمام العروض التي تصل إلى النادي للحصول على خدمات اللاعب وفي مقدمتها عروض من جنوب أفريقيا وأخرى من الخليج.

ويرغب مسئولو الأهلي في الوصول إلى إتفاق مع بيرسي تاو للخروج الأمن في يناير، خاصة وأن اللاعب طلب الحصول على باقي عقده عن الموسم الحالي ( 500 ألف دولار) للرحيل في يناير لكن إدارة النادي ترغب في تخفيض هذا المبلغ.

ومن المتوقع أن يرحل اللاعب عن الأهلي في يناير مجاناً بشرط التنازل عن جزء من مستحقاته المتأخرة وهو ما يناقشه مسئولو النادي حالياً مع اللاعب ووكيله أعماله.