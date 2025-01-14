شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سماكة: كنت الأعلى أجرا فى كل الفرق ما عدا الأهلى وأؤيد وضع سقف للرواتب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عمرو سماكة لاعب الأهلى السابق: أنا كان بلعب الكرة من أجل الهواية، ولما كنت بركز فى الكرة بكون لاعب مميز، وكنت الأعلى أجرا فى كل الفرق التى لعبت بها ما عدا الأهلى.

وأضاف عمر سماكة، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت: "طريقى كان سهل، لأنى كنت خارج من الناشئين، وواثق إنى لو ركزت سنة ولا اتنين هرجع الأهلى تانى، وفعلا كنت لما بركز بكون مميز، ولكن كنت واخد الكرة هواية، لأني كنت بعرف ألعب وأستمتع".

وتابع: "لو عاد بى الزمن مرة أخرى، كنت اتغيرت، وكنت اشتغلت على نفسى كأنى مشروع واهتم بالكرة فقط، وزمان كان مفيش اهتمام جامد منى لأنى من وأنا 16 عاما كنت بروح التدريب بالعربية وكابتن أنور سلامة كلم والدى فى الكويت طلب منه سحب العربية منى حتى أهتم وأركز فى الكرة".

واستطرد: "عبد الله السعيد أهم حاليا من أى لاعب لأنه يستطيع اللعب فى أكثر من مركز، ولكن ممكن يديك موسم أو اثنين بالكتير".

وتابع: "كنت أحصل على أعلى راتب فى كل الفرق التى لعبت فيها ما عدا الأهلى، بس الفارق كان بيكون فى 100 ألف أو 200 بالكتير أوى مش 20 ولا 30 مليون جنيه".

واختتم: "أنا مع الإدارة فى وضع سقف للرواتب وما يكونش هناك فارق كبير بين اللاعبين، والإدارة هى أساس النجاح وطول عمرها سبب نجاح الأهلى؛ لأن اللاعبين شبه بعض والفروقات ما بقتش كبيرة خالص".