شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يطلب ضم ثنائى الزمالك فى أمم أفريقيا للمحليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب منتخب الشباب بقيادة أسامة نبيه، ضم لاعبين اثنين من نادي الزمالك لدعم صفوف الفريق للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين.

وطلب منتخب الشباب ضم زياد كمال وأحمد محمود من نادي الزمالك في كأس أمم أفريقيا للمحليين والمقرر إقامتها في كينيا وأوغندا وتنزانيا بشكل مشترك في الفترة من 1 إلى 28 فبراير المقبل.

وكشف حلمى طولان عضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة والمتحدث الرسمي باسم اللجنة، عن خوض منتخب مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين في نسختها المقبلة، لافتا إلى أن منتخب الشباب بقيادة أسامة نبيه سيخوض هذه البطولة لتوفير احتكاك قوى لهذا المنتخب الذى يستعد لخوض نهائيات أمم أفريقيا تحت 20 سنة في كوت ديفوار أبريل المقبل.



ويعقد اتحاد الكرة اجتماعات مكثفة مع اللجنة الفنية وعلاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة وأسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب لتشكيل منتخب المحليين الذى سيشارك في البطولة، حيث من المقرر أن يكون مزيجا بين لاعبى منتخب الشباب وبعض لاعبى أندية الدورى الممتاز الذين لا يشاركون بانتظام مع فرقهم.



وفى هذا الصدد، قال أسامة نبيه إنه تم الاتفاق مع أندية الدوري بلا استثناء على ضم لاعب من غير المشاركين بصورة دائمة، لتدعيمنا وتشكيل منتخب المحليين بجانب لاعبين من منتخب الشباب للمشاركة في أمم أفريقيا للمحليين.



وتقام بطولة أمم أفريقيا للمحليين في كينيا وتنزانيا وأوغندا بداية من 1 فبراير المقبل وحتى 28 من الشهر ذاته.



ويشارك في البطولة 19 منتخبا وتأهل لها حتى الآن 17 وهي: كينيا – تنزانيا – أوغندا – المغرب – غينيا – السنغال – موريتانيا – النيجر – بوركينا فاسو – نيجيريا – أفريقيا الوسطى – الكونغو الديمقراطية – الكونغو – السودان – زامبيا – أنجولا – مدغشقر.