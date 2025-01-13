شكرا لقرائتكم خبر عن "مركز شباب الجزيرة 2" يطلق أنشطة متنوعة استعدادا لإجازة نصف العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس أمناء مركز التنمية الشبابية والرياضة بأكتوبر"الجزيرة 2" برئاسة الدكتور عمرو الحداد، في اجتماع المجلس الذي أقيم مساء اليوم، عن إطلاق المركز للعديد من الفعاليات والتي ستنطلق مع إجازة نصف العام لأسرة وأعضاء المركز وتتضمن تلك الأنشطة على العديد من البرامج والمسابقات الرياضية والأنشطة الأخرى المتنوعة.

وأوضح الدكتور عمرو الحداد وكيل الوزارة ورئيس مجلس أمناء مركز التنمية الشبابية والرياضية ـ 6 أكتوبر "الجزيرة 2" أنه بناء على توجيهات الدكتورأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بأن تركز تلك الأنشطة وتستهدف الشباب من مختلف الفئات العمرية من أبناء المركز وأيضًا لاستثمار أوقات الشباب، وإتاحة الفرصة لهم في ممارسة هواياتهم بإشراف مدربين ومتخصصين بمختلف المجالات.

واختتم الحداد حديثه بأنه جار التنسيق مع الأكاديميات الرياضية بالمركز والتي تشرف عليها إحدى الشركات بموافاة مجلس الأمناء بجدول وخطة بالبرامج الرياضية التي سوف تنفذها لتكون متاحة بالتوقيتات الزمنية لمشاركة أكبر قدر من شباب وأسر أعضاء المركز في تلك الفعاليات طوال فترة إجازة نصف العام، داعياً ومطالبا رئيس مجلس الأمناء الشباب والفتيات من أعضاء المركز بالمشاركة الفعالة والمكثفة في تلك الأنشطة الرياضية والمتنوعة.



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