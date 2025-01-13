شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل عبد الله السعيد يثير القلق فى الزمالك وسط أنباء عن عروض مغرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سادت أجواء من القلق والتوتر داخل نادي الزمالك المصري خلال الساعات الأخيرة، بسبب الغموض الذي يحيط بمستقبل نجم خط الوسط وصانع الألعاب المخضرم عبد الله السعيد (39 عامًا)، بعد تداول أنباء عن تلقيه عروضًا مغرية للتعاقد معه في الصيف المقبل.

وينتهي عقد عبد الله السعيد مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، مما يمنحه الحق في التوقيع لأي نادٍ آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

هذا الوضع يضع إدارة الزمالك في موقف صعب، إذ قد يرحل اللاعب مجانًا مع بداية الموسم المقبل، إذا لم يتم التوصل لاتفاق بشأن تجديد عقده.

وفقًا للتقارير المتداولة، فإن عبد الله السعيد يملك عروضًا ضخمة من أندية محلية وخليجية، مما يجعل استمرار اللاعب في الزمالك أمرًا غير محسوم حتى الآن. هذه العروض تُضاف إلى الضغوط التي تواجه إدارة النادي لتأمين بقاء أحد أبرز نجوم الفريق.

ومنذ انضمامه إلى الزمالك، أثبت عبد الله السعيد قيمته كلاعب محوري في الفريق، بفضل خبرته الكبيرة ومهاراته في صناعة اللعب وتسجيل الأهداف الحاسمة. ورحيله سيكون خسارة كبيرة للقلعة البيضاء في ظل الأداء المميز الذي يقدمه.

وتسعى إدارة الزمالك لاحتواء الموقف بسرعة، إذ من المتوقع إجراء مفاوضات مكثفة مع اللاعب خلال الفترة المقبلة لتجديد عقده، أو وضع خطط بديلة تحسبًا لرحيله.