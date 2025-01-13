شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحسم موقف وسام أبو على من المشاركة فى مباراة الجونة غدا والان مع تفاصيل الخبر

يحسم غدا الثلاثاء الجهاز الفني للأهلي موقف الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق من دخول قائمة مباراة الجونة والمحدد لها مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري المصري، بعد شكواه من دوار بسيط عقب عودة بعثة فريقه من كوت ديفوار أمس الأحد.

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، أن وسام أبوعلي لاعب الفريق سوف يستكمل اليوم الفحوصات الطبية والتحاليل التي يجريها لمزيد من الاطمئنان على حالته.

وأوضح طبيب الأهلي، أن اللاعب حالته مطمئنة ولا تدعو لأي قلق، وأنه تواجد فى النادي صباح اليوم، واطمأن الجهاز الفني والطبي على حالته، قبل أن يتوجه لاستكمال الفحوصات.

وسام أبو علي كان قد اشتكى من إجهاد وهبوط بسيط بالدورة الدموية، عقب الوصول صباح أمس إلى مطار القاهرة، وذلك نتيجة للمجهود البدني الكبير الذي بذله اللاعب خلال مباراة الأهلي واستاد أبيدجان، التي أقيمت وسط درجات حرارة ورطوبة مرتفعة، وتم فحصه طبيًّا قبل مغادرة مطار القاهرة.