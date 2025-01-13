شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يؤجل تشكيل منتخب مصر للمحليين إلى مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الاتحاد المصري لكرة القدم على تأجيل قراره بشأن تشكيل منتخب مصر للمحليين إلى شهر مارس المقبل، في خطوة تهدف إلى دراسة الخيارات المتاحة بشكل أفضل.

وفي الوقت نفسه، تقرر أن يشارك منتخب الشباب مواليد 2005، تحت قيادة المدير الفني أسامة نبيه، بدلاً من منتخب المحليين في تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات البطولة المقرر إقامتها في المغرب فبراير المقبل.

جاء هذا القرار نتيجة لضيق الوقت والإعداد المسبق لمنتخب الشباب، الذي أظهر أداءً جيدًا في الفترة الأخيرة، مما يجعله الخيار الأمثل لتمثيل مصر في التصفيات الأفريقية المقبلة.

ويتطلع اتحاد الكرة إلى استغلال الفترة القادمة لتشكيل منتخب محلي قوي ينافس بقوة على الساحة القارية، مع إتاحة الفرصة للشباب لاكتساب الخبرات الدولية.

وتقام بطولة أمم أفريقيا للمحليين في كينيا وتنزانيا وأوغندا بداية من 1 فبراير المقبل وحتى 28 من الشهر ذاته.

ويشارك في البطولة 19 منتخبا وتأهل لها حتى الآن 17 وهم: كينيا – تنزانيا – أوغندا – المغرب – غينيا – السنغال – موريتانيا – النيجر – بوركينا فاسو – نيجيريا – أفريقيا الوسطى – الكونغو الديمقراطية – الكونغو – السودان – زامبيا – أنجولا – مدغشقر.

وسيتأهل منتخبان عقب نهاية باقي مباريات التصفيات الخاصة بالبطولة، وستشارك مصر في هذه التصفيات.