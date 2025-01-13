شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار أمين عمر ومحمد معروف ضمن الحكام المرشحين لكأس العالم 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الدولى لكرة القدم، الثنائى أمين عمر ومحمد معروف ضمن النخبة في قارة أفريقيا لحكام الساحة المرشحين لكأس العالم 2026 لدخول معسكر الإعداد خلال الفترة من 27 يناير إلى 1 فبراير المقرر إقامته في دبى بالإمارات.



ويعد أمين عمر من حكام النخبة في أفريقيا، وشارك بقوة في بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة بكوت ديفوار، حيث أدار الافتتاح وعدد من المباريات القوية، كما أنه أدار مباراة الأهلى والزمالك الأخيرة التي أقيمت بالإمارات في نهائي كأس السوبر المحلى.



ومحمد معروف يعد من أبرز الحكام الواعدين في أفريقيا، ويشارك في المباريات القوية في أفريقيا والدوري المصري، وظهر في مناسبات كبيرة ببطولات أفريقيا وفيفا.

وكان الاتحاد الدولى قد اختار محمود عاشور ضمن نخبة حكام الفيديو المرشحين لكأس العالم 2026 والذين يدخلون معسكر فى الدوحة بقطر خلال الفترة من 18 إلى 22 يناير المقبل.