شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يختار محمود عاشور لمعسكر نخبة أفريقيا وآسيا المرشحين لكأس العالم 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار الاتحاد الدولى لكرة القدم، المصرى محمود عاشور ضمن حكام النخبة في قارتى أفريقيا وآسيا لتقنية الفيديو، المرشحين لكأس العالم 2026 لدخول معسكر الإعداد خلال الفترة من 18 إلى 22 يناير الجارى المقرر إقامته في مدينة الدوحة بقطر.

وجاء اختيار عاشور ضمن 8 حكام فيديو أفارقة مرشحين للمشاركة في كأس العالم 2026، مع 12 حكمًا من قارة آسيا يعدون الأفضل في القارتين وشاركوا في البطولات الكبرى.

وكان عاشور قد شارك في منافسات خليجى 26 الأخيرة، وظهر فى مباراتى البحرين والعراق، ومواجهة قطر والإمارات، وظهر الحكم المصرى بمستوى متميز في الألعاب الصعبة أشاد به خبراء التحكيم والتحليل بالبطولة، مما جعله يستمر في إدارة المنافسات.

ويعد محمود عاشور من أفضل حكام الفيديو فى أفريقيا، وشارك عاشور كحكم فيديو فى أولمبياد باريس التى أقيمت الصيف الماضى، وظهر بمستوى مميز وقبلها شارك فى أمم أفريقيا بكوت ديفوار.