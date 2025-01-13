شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على هدافى دورى المحترفين قبل الجولة السابعة عشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتل محمد شيكا مهاجم كهرباء الإسماعيلية صدارة ترتيب هدافى مسابقة دورى المحترفين برصيد 10 أهداف بعدما نجح خلال المباراة الماضية لفريقه أمام بترول أسيوط من إحراز 3 أهداف هاتريك في اللقاء الذى انتهى لصالح فريقه بخماسية نظيفة.

ويأتي في المرتبة الثانية كل من على حسين مهاجم وادى دجلة، والليبيرى أوجستين أوتو مهاجم الترسانة برصيد 7 أهداف، ثم ثنائى كهرباء الإسماعيلية أحمد كفته ومحمود دعبسه برصيد 6 أهداف.

وتنطلق مباريات الجولة السابعة عشر لدورى المحترفين بعد غد الثلاثاء بإقامة الـ10 جولات في يوم واحد حيث يستضيف بلدية المحلة نظيره كهرباء الإسماعيلية، وسبورتنج مع الداخلية، والمقاولون والسكة الحديد مودرن، وأسوان مع طنطا، وديروط مع لافيينا، وبترول أسيوط مع الترسانة ، ووى مع القناة، وراية مع بروكسى، والسويس مع أبو قير للأسمدة، والمنصورة مع وادى دجلة.