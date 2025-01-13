شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تحتفل بإنجاز حسام حسن بوصوله إلى 71 هدفا فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت رابطة الأندية المصرية المحترفة بالإنجاز الكبير الذي حققه حسام حسن، مهاجم فريق سموحة، بعدما وصل إلى 71 هدفًا في مشواره ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويُعد حسام حسن من أبرز المهاجمين في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة، حيث يتميز بقدرات تهديفية استثنائية جعلته أحد الهدافين التاريخيين للبطولة.

وسجل حسام حسن أهدافه عبر عدة أندية شارك معها، إلا أن وصوله لهذا الرقم مع فريقه الحالي سموحة يؤكد مكانته كأحد أعمدة الفريق الأساسية ودوره الفعّال في قيادة الهجوم.

وحصل حسام حسن مهاجم فريق سموحة، على جائزة أفضل لاعب فى مباراة سموحة ومودرن سبورت، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الأحد، على استاد برج العرب، فى إطار منافسات الجولة الثامنة من دورى nile.

وحقق فريق سموحة فوزا صعبا على مودرن سبورت بهدف نظيف، سجل حسام حسن هدف سموحة فى الدقيقة 43 بعدما حول عرضية متقنة من محمود صابر برأسية قوية فى شباك جنش، معلنا تقدم الفريق السكندرى بهدف نظيف.