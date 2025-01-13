شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مجموعة الأهلى والزمالك فى البطولة العربية للكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق البطولة العربية للكرة الطائرة المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة 13 إلى 26 يناير الجاري، بمشاركة كل من الأهلي والزمالك.

ويستعد فريقا الأهلي والزمالك للسفر إلى البطولة العربية غدا الثلاثاء 14 يناير الجارى، حيث تبدأ مباريات الفريقين ابتداء من يوم 17 يناير.

ويقع الأهلي في المجموعة الثالثة بجانب أربيل العراقي وداركليب البحريني والشرطة القطري.

بينما يقع الزمالك في المجموعة الثانية بجانب السيب العماني والكويت الكويتي والهلال الليبي.

وتبدأ مباريات الأهلي في البطولة 17 يناير، ومن المقرر أن تقام منافسات الدور ربع النهائي يوم الأربعاء الموافق 22 يناير بينما تقام مواجهات الدور نصف النهائي يوم الجمعة الموافق 24 يناير، فيما يقام نهائي البطولة يوم السبت الموافق 25 يناير.

وكان الأهلي قد رفع اسم الثنائي أحمد صلاح وعبد الله عبد السلام من قائمته بعد انضمامهما للسويحلي الليبي.