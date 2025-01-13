شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات منتخب اليد في بطولة العالم قبل انطلاقها غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدًا الثلاثاء، بطولة العالم لكرة اليد 2025 في 3 دول الدنمارك والنرويج وكرواتيا والمقرر أن تنتهي في 2 فبراير المقبل.

ويقع منتخب مصر لكرة اليد في المجموعة الثامنة مع منتخبات البحرين والأرجنتين وكرواتيا.

مواعيد مباريات منتخب مصر لكرة اليد في بطولة العالم:

الأربعاء 15 يناير

مصر و الأرجنتين 7:00 مساء

الجمعة 17 يناير

مصر والبحرين 7:00 مساء

الأحد 19 يناير

مصر وكرواتيا 9:30 مساء

واستقر الإسبانى خوان كارلوس باستور المدير الفنى لمنتخب اليد على قائمة الفراعنة فى بطولة العالم والتى تضم كلاً من:

حراس المرمى: كريم هنداوي (الزمالك) ومحمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي)

الجناح الأيسر: أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي) وبلال إبراهيم مسعود (بيرجيشر الألماني)

الظهير الأيسر: علي زين (دينامو بوخارست الروماني) وأحمد هشام دودو (مونبيلييه الفرنسي) وعبد الرحمن فيصل (الأهلي)

صناع اللعب: أحمد خيري (الأهلي) وسيف الدرع (ليموج الفرنسي) وسيف هاني فوكس (الأهلي)

الظهير الأيمن: يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي) ومحسن رمضان (الأهلي)

الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) وأكرم يسري (الزمالك)

الدائرة: إبراهيم المصري (الأهلي) وأحمد عادل (الأهلي) وياسر سيف (الأهلي) ومحمد طارق (الزمالك)

ويرأس خالد فتحى رئيس اتحاد كرة اليد بعثة منتخب الرجال الأول فى بطولة العالم القادمة، حيث يصل إلى كرواتيا غدا الثلاثاء .