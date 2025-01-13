شكرا لقرائتكم خبر عن إصرار علاء نوح وراء إعارة أحمد شاهين لدمنهور 6 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصر علاء نوح المدير الفنى للمنصورة، على رحيل أحمد شاهين لاعب وسط الفريق، بعدما اعتدى عليه فى لقاء المقاولون العرب على مرأى ومسمع من الجميع وعبر شاشات التلفاز، فى موقف صعب رفضه المدير الفنى تماما بعدها، على الرغم من الاعتذارات الكثيرة التى قدمها اللاعب من أجل العودة من جديد لتشكيلة الفريق.

كان أحمد شاهين قد اعتدى بالضرب على علاء نوح المدير الفني للفريق الدقهلاوى، أثناء مباراة المنصورة مع المقاولون، بعدما قام المدير الفني باستبداله بعد نزوله بدقائق قليلة.

ورفض علاء نوح إشراك اللاعب تماما بعد تلك الواقعة، على الرغم من تقديم الأخير اعتذارات عدة عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وأعلن مسئولو المنصورة إعارة أحمد شاهين إلى دمنهور لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة، على أن يعود نهاية المسابقة حال تألقه مع ممثل البحيرة.

ويحتل المنصورة حاليا المركز الثامن عشر بجدول ترتيب دورى المحترفين برصيد 14 نقطة، ويستضيف غدا وادى دجلة ضمن فعاليات الجولة السابعة عشرة.