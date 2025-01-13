شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد القندوسى يشارك فى مران سيراميكا ويعلن جاهزيته لمواجهة الطلائع بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الجزائرى أحمد القندوسى لاعب فريق سيراميكا، فى مران الفريق اليوم بشكل طبيعى، ليعلن جاهزيته لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الجمعة المقبل، فى إطار منافسات دور الـ16 من كأس مصر.

واشتكى أحمد القندوسى من إصابة بكدمة فى الأنكل بعد مباراة طلائع الجيش التى فاز بها الفريق بهدف الجزائرى فى بطولة الدورى صعد على أثرها لصدارة الترتيب بالتساوى مع الأهلى.

وخضع أحمد القندوسى لفحص طبى اليوم قبل المران، والذى تأكد من خلاله جاهزيته للمشاركة فى المران بشكل طبيعى، بعد الراحة التى حصل عليها الفريق لمدة 48 ساعة بعد الفوز على الطلائع.

فى الوقت الذى منح فيه الجهاز الطبى لفريق سيراميكا، الجنوب أفريقى فخرى لاكاى مهاجم الفريق راحة 48 ساعة من المران، بعدما اشتكى من إصابته بكدمة قوية تعرض لها خلال مباراة الفريق أمام طلائع الجيش.

ويستعد فريق سيراميكا لمواجهة طلائع الجيش الجمعة المقبل، فى إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر، حيث تأهل فريق سيراميكا لدور الـ16 بعدما فاز على فريق لافيينا بثلاثية نظيفة، فيما تأهل طلائع الجيش بصعوبة لهذا الدور بعد الفوز على الأوليمبى بركلات الترجيح 4 /2 بعد انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بهدفين لمثلهما.