شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخطر سيراميكا بنقل مواجهته أمام الطلائع بكأس مصر لاستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادي سيراميكا، خطابًا من اتحاد الكرة، بتغيير ملعب مباراة الفريق أمام طلائع الجيش، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وبحسب خطاب اتحاد الكرة، فقد تقرر نقل المباراة إلى ستاد القاهرة الدولي بدلًا من ستاد المقاولون العرب، تقام المباراة يوم الجمعة الموافق 17 يناير في تمام الثانية والنصف ظهرًا.

وذكر اتحاد الكرة في خطابه، أنه في حالة انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل يتم لعب وقت إضافي، وفي حالة استمرار التعادل يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح.

ويستعد فريق سيراميكا لمواجهة طلائع الجيش الجمعة المقبل، فى إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر، حيث تأهل فريق سيراميكا لدور الـ16 بعدما فاز على فريق لافيينا بثلاثية نظيفة، فيما تأهل طلائع الجيش بصعوبة لهذا الدور بعد الفوز على الأوليمبى بركلات الترجيح 4 /2 بعد انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بهدفين لمثلهما.