بطولة إنكلترا: غوارديولا يرى "الأجواء أفضل" في سيتي بعد ثلاثة انتصارات تواليا

الرياص - اسماء السيد - لندن : رأى الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي الإثنين أن أجواء فريقه تحسّنت بعد تحقيق ثلاثة انتصارات على التوالي، لكنه ظلّ حذرا حيال تغييرات محتملة داخل صفوفه في سوق الانتقالات الشتوي في كانون الثاني/يناير الحالي.

ومرّ بطل الدوري الإنكليزي لكرة القدم في المواسم الأربعة الأخيرة بسلسلة سلبية تخللها تحقيق انتصار واحد فقط في 13 مباراة في جميع المسابقات، قبل أن يعود إلى سكة الانتصارات مجددا من بوابة ليستر سيتي 2 1 في 29 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وحقق بعد ذلك انتصارين أمام وست هام 4 1 في الدوري في المباراة الأخيرة للمدرب الإسباني خولن لوبيتيغي على رأس الجهاز الفني للفريق اللندني، ثم أمام سالفورد من المستوى الرابع (ليغ 2) بنتيجة 8 0 في الدور الثالث لكأس إنكلترا نهاية الأسبوع الماضي.

وقال غوارديولا عشية مواجهة سيتي وبرنتفورد ضمن الدوري الإنكليزي الثلاثاء "في السابق كان من المستحيل الفوز بمباراة واحدة، وحاليا فزنا بثلاث وهذا يساعدنا".

ورأى الإسباني أنه رغم تحسّن الأجواء إلا أنه من المبكر جدا الحديث عن نهاية أزمة النتائج السلبية، معتبرا أن انتصار فريقه الأخير في الكأس كان بسبب ضعف المنافس.

وتابع "لدينا مباراة صعبة للغاية (ضد برنتفورد). يسبب توماس (فرانك) وفريقه الكثير من المشكلات. إنهم فريق رائع للغاية"، في إشارة منه إلى مواجهة الفريق الذي يملك ثاني أفضل سجل على ملعبه في الدوري بعد ليفربول.

ويحتل حامل اللقب المركز السادس في الترتيب برصيد 34 نقطة ويبتعد بفارق 12 نقطة عن ليفربول المتصدر الذي يملك مباراة مؤجلة، فيما يقبع في المركز الثاني والعشرين للمجموعة الموحدة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، متقدما بفارق نقطة واحدة على باريس سان جرمان الذي يحلّ ضيفا عليه في 22 كانون الثاني/يناير في الجولة قبل الأخيرة الحاسمة للطرفين.