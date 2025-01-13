شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن حافظ يسبق بعثة منتخب الناشئات إلى الكاميرون لإنهاء ترتيبات الإقامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه أيمن حافظ، عضو ادارة المنتخبات الوطنية باتحاد الكرة، إلى الكاميرون لإنهاء ترتيبات إقامة منتخب الناشئات تحت 17 عاما استعدادا لمباراة العودة فى تصفيات الكأس العالم والمحدد لها 18 يناير الجارى.

ويتوجه منتخب الناشئات تحت 17 سنة إلى الكاميرون الأربعاء المقبل استعداداً لخوض مباراة الإياب فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم والمقرر لها يوم 18 يناير الجارى.

وخاض منتخب الناشئات أمس مباراة الذهاب باستاد الدفاع الجوى وانتهت بفوز الضيوف 5 - 0، واختار مصطفى منير المدير الفني للمنتخب 24 لاعبة للمباراة هن، كنزى محمد جمال ، كابر سعيد، مليكة الخولي في حراسة المرمى ، ريهام على سليمان، فاطمة الزهراء محمد، خديجه فتحي، كارما عودة، حنين زكى، كاميلا أبو سيف، فريدة شاهين، حبيبة عبده، هنا مدحت، حنين جمال، سارة منير، ليلي عثمان، جودى الحلبي، فاطمة مصطفى، كنزى مجدى، فريدة ثروت، هنا عثمان، حفيدة يونس، ليلى الدبيكي، مريم خميس ، لوچين مدحت ريان.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئات مصطفى منير المدير الفني، نشوى شرابي المدرب العام، باسم خيرت مدرب حراس المرمى، ديمة محمد ادارى،عاطف عطية محلل الأداء، محمد أكمل طبيبا ،رنيم القاضي للعلاج الطبيعي ،حنان حامد أخصائي تأهيل ، وحسنى نصر مسؤول المهمات.