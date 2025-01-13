شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مباريات بيراميدز يكشف كواليس أزمة الطائرة فى رحلة العوة من أنجولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هشام زيد، مدير مباريات فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، كواليس الأزمة التى حدثت لبعثة الفريق خلال رحلة العودة من أنجولا، بعد مواجهة ساجرادا بدورى أبطال أفريقيا.

وقال هشام زيد، فى تصريحاته لبرنامج أخبارنا الذي يقدمه الإعلامي أحمد حازم عبر قناة الزمالك، "إن الأزمة جاءت بعدما تغير ضغط الجو داخل طائرة البعثة، وبعد ما يقرب من إقلاعها بساعة، ما أدى لحدوث حالات أغماء وسط أفراد البعثة، ودفع كابتن الطائرة لاتخاذ قرار بالعودة إلى مطار لواندا بأنجولا، بدلاً من استكمال الطريق والنزول ترانزيت فى نيجيريا".

وأضاف مديرمباريات بيراميدز، أنه لم يتم طلب تعديل موعد مباراة الفريق أمام غزل المحلة، حرصًا من إدارة بيراميدز على انتظام جدول الدورى، بغض النظر عن ضغط لاعبى الفريق.

وتقرر إقامة مباراة بيراميدز وغزل المحلة فى موعدها المقرر الأربعاء المقبل، باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وضمن بيراميدز التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، للمرة الأولى فى تاريخ النادي، عقب الفوز على مضيفه ساجرادا، في أنجولا بهدف سجله مروان حمدي.