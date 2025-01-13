شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدي يقترب من تدعيم قائمة زد فى مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

اقترب فريق زد إف سي من استعادة جهود عمار حمدي لاعب الفريق في مباراته القادمة أمام بيراميدز، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري، والذي غاب عن الفريق خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة.

وتعرض عمار حمدي للإصابة بشد في العضلة الخلفية منذ فترة وخضع لبرنامج تأهيلي، قبل أن يتعافى من الإصابة ويقترب من العودة للمشاركة في المباريات، ولكن سيخضع لاختبار طي لتحديد موقفه من مباراة بيراميدز لتحديد موقفه النهائي، وإن كان الأقرب هو لحاقه بالمباراة.

وكان زد قد استعاد جهود محمد إسماعيل في مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة عقب تعافيه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية أيضا، ويتبقى عمار حمدي الوحيد الذي لم يعود للفريق منذ تعرضه للإصابة.

ودخل مسئولو نادي بيراميدز في مفاوضات مع نظرائهم في نادي زد للحصول على خدمات عبد الرحمن البانوبي جناح الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الجاري، بعدما تألق اللاعب رفقة زد في الفترة الماضية، وبات من أبرز اللاعبين في الدوري المصري.

وأكد مصدر داخل نادي زد أن الأهلي لم يقدم عرضا إلى نادي زد حتى الآن بشأن ضم البانوبي أو مصطفى زيكو كما تردد مؤخرا، مشيرا إلى أن بيراميدز هو النادي الوحيد المهتم بضم البانوبي حتى الآن.

وأوضح أن إدارة نادي زد لم تحسم موقفها حتى الآن بشأن العروض المقدمة للحصول على لاعبها، على أن يتم متاقشة موقف النادي خلال الأيام القادمة، سواء ببيع اللاعب أو استمراره حتى نهاية الموسم الحالي.

يذكر أن الأهلي مهتم بضم أكثر من لاعب في صفوف زد مثل مصطفى العش ومحمد إسماعيل ومصطفى زيكو وعبد الرحمن البانوبي، ولكنها لم ترسل عروضا رسمية بشأن اللاعبين المستهدفين حتى الآن.