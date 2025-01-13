شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلى.. حضور على أبو جريشة وعماد سليمان وأحمد الشيخ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلي تدريباته عصر اليوم على الملعب الفرعي باستاد الإسماعيلية، ضمن برنامج الاستعداد للقاء إنبي الخميس المقبل على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

المران شهد حضور على أبوجريشة رئيس قطاع الكرة وعماد سليمان المشرف العام على الفريق، القائم بأعمال مدير الكرة، بجانب أحمد الشيخ جناح الفريق الذي يخضع حاليًا لبرنامج تأهيلي تمهيدا لعودته للملاعب.

المران اشتمل على مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية منها التسليم والتسلم واللعب في المساحات الضيقة وتحت الضغط.

كما خصص الجهاز الفني بقيادة حمد إبراهيم تدريبات من شأنها تصحيح الأخطاء الفنية التي ارتكبها اللاعبين خلال المباريات الماضية.

واختتم المران بتقسيمة حماسية وسط تعليمات مستمرة من الجهاز الفني بغرض تصحيح الأخطاء خاصة في التمركز.