شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين الأولمبياد الخاص المصري واتحاد الريشة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الاتحاد المصري للريشة الطائرة والأولمبياد الخاص المصري، فى حضور عدد كبير من مسئولى اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك فى مقر اللجنة الأولمبية المصرية بحضور عدد من الشخصيات، منهم المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية، والدكتور حسين السمري المدير التنفيذي للجنة الأولمبية المصرية، والدكتور أسامة صادق مدير عام الإعلام والعلاقات العامة باللجنة الأولمبية المصرية.

بينما حضر من الأولمبياد الخاص المصري الدكتور باسم تهامي المدير الوطني ونائبه عمرو محيى الدين الطحاوي والدكتور إكرامي الجمال مدير الرياضة والتدريب ويوسف خالد حسني لاعب الأولمبياد الخاص المصري، ومريم عبد الفتاح لاعبة الريشة الطائرة بالأولمبياد الخاص المصري.

كما حضر مراسم توقيع البرتوكول من الاتحاد المصري للريشة الطائرة كلاً من الدكتورة هادية حسني رئيس مجلس الادارة والمهندس كريم شديد نائب الرئيس والاعضاء مروة علي إبراهيم ومنه الله الطناني وشهاب يحي واحمد مجدي وشريف جعفر السكرتير العام للاتحاد اللاعب الدولي ادهم حاتم واللاعبة الدولية ضحي هاني بالاضافة لحضور جون شيرير مدير تطوير القارات بالاتحاد الدولي وجعفر إبراهيم مدير التطوير بالاتحاد الدولي والدكتور أحمد رضا مدير تطوير الاتحاد الأفريقي.

من جهته أكد الدكتور باسم تهامي، مدير الأولمبياد الخاص، أن البروتوكول يهدف لتحقيق عدة أهداف رئيسية منها تعزيز دمج الرياضيين في أنشطة كرة السلة، مما يسهم في تطوير مهاراتهم وتوفير فرص تنافسية لهم ، وكذلك تنظيم ورش عمل متخصصة لتطوير المهارات الفنية والتكتيكية للمدربين واللاعبين، مما يضمن تقديم أفضل مستوى من التدريب وايضا دعم الفعاليات الرياضية من خلال تنظيم مسابقات تستهدف الرياضيين من جميع الفئات، بما يعزز من روح المنافسة والرياضة في المجتمع.

وأوضح أن البرتوكول يعمل علي زيادة الوعي بأهمية الرياضة وتأثيرها الإيجابي على حياة الرياضيين بالاولمبياد الخاص ، مما يساهم في تحسين جودة حياتهم.

من جانبها عبرت الدكتورة هادية حسني رئيس الاتحاد المصري للريشة الطائرة عن سعادتها بتوقيع برتوكول تعاون يستهدف الرياضيين والمدربين في الاولمبياد الخاص ، مشيرا الي أن هذا التعاون يمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الرياضية وإتاحة الفرص للجميع، مشيرًا إلى أن الرياضة حق للجميع بغض النظر عن قدراتهم ، ويمثل أهمية الرياضة في تعزيز ثقة الرياضيين بالاولمبياد الخاص وتحسين قدراتهم البدنية والنفسية.

وقد سبق مراسم توقيع البرتوكول زيارة المشاركين في مراسم توقيع البرتوكول للمتحف الاوليمبي خصصتها ادارة العلاقات العامة باللجنة الاولمبية المصرية لهم للاطلاع علي ابرز الانجازات والتاريخ المصري في الدورات الاولمبية علي مر العصور.

يمثل هذا البروتوكول بداية عهد جديد في دعم الرياضة الشاملة في مصر، ويمهد الطريق لمزيد من الفعاليات والمبادرات التي تستهدف تمكين لاعبو الاولمبياد الخاص في المجال الرياضي.