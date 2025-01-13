شكرا لقرائتكم خبر عن قبل الجولة الـ17 بالمحترفين.. المقاولون أكثر الأندية فوزا بـ10 انتصارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد فريق المقاولون العرب أكثر الأندية انتصارا بدورى المحترفين برصيد 10 مباريات، وذلك قبل انطلاق مباريات الجولة السابعة عشرة من المسابقة غدا، ويأتي وادى دجلة في المركز الثانى برصيد 9 مباريات، ثم ثلاثة أندية فى المركز الثالث بالتساوى بعدما حققوا 8 انتصارات وهى كهرباء الإسماعيلية والترسانة ووى.

ويحتل المقاولون العرب صدارة جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، ويستضيف غدا السكة الحديد مودرن، بينما يأتي وادى دجلة في وصافة جدول الترتيب برصيد 32 نقطة.

وتنطلق مباريات الجولة السابعة عشر لدورى المحترفين بعد غد الثلاثاء بإقامة الـ10 جولات في يوم واحد، حيث يستضيف بلدية المحلة نظيره كهرباء الإسماعيلية ، وسبورتنج مع الداخلية ، والمقاولون والسكة الحديد مودرن، وأسوان مع طنطا، وديروط مع لافيينا، وبترول أسيوط مع الترسانة، ووى مع القناة، وراية مع بروكسى، والسويس مع أبو قير للأسمدة، والمنصورة مع وادى دجلة.