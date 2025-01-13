أول اجتماع بين أبو ريدة والتوأم لمناقشة استعدادات المنتخب لتصفيات المونديال.. صور

القاهرة - سامية سيد - اجتمع ظهر اليوم هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم مع حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وإبراهيم حسن مدير المنتخب، في حضور خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد وحماده الشربيني، ومصطفي أبو زهرة ومحمد أبو حسين أعضاء مجلس الإدارة.

تم خلال الاجتماع التطرق إلى استعدادات المنتخب الوطني لتصفيات كأس العالم 2026 والتأكيد على دعم وتوفير كل متطلبات المنتخب الفترة المقبلة من أجل التأهل لكأس العالم 2026 ، والتحضير للبطولات المقبلة.